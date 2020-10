உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 90 லட்சம் கடந்த கொரோனா பாதிப்பு; புதிய உச்சம் தொட்டது + "||" + 90 million past corona damage in the US; The new peak was touched

அமெரிக்காவில் 90 லட்சம் கடந்த கொரோனா பாதிப்பு; புதிய உச்சம் தொட்டது