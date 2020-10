தேசிய செய்திகள்

சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த தினம்; ஒற்றுமைக்கான சிலையில் பிரதமர் மோடி மலரஞ்சலி + "||" + Sardar Vallabhbhai Patel's birthday; PM Modi pays homage to the statue of unity

சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த தினம்; ஒற்றுமைக்கான சிலையில் பிரதமர் மோடி மலரஞ்சலி