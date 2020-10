தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான போர்; கூட்டு ஆற்றலை நிரூபித்த நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + War against the corona; PM Modi praises the people of the country who have proved their collective strength

கொரோனாவுக்கு எதிரான போர்; கூட்டு ஆற்றலை நிரூபித்த நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு