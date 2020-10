உலக செய்திகள்

டிக்-டாக் செயலி மீதான ஜனாதிபதி டிரம்பின் உத்தரவுக்கு கோர்ட்டு இடைக்கால தடை + "||" + To President Trump’s order on the tic-tac-toe processor Court Interim injunction

