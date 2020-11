மாநில செய்திகள்

அமைச்சர் துரைக்கண்ணுவின் மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர், அமைச்சர்கள் இரங்கல் + "||" + Governor of Tamil Nadu and Ministers offer condolences on the death of Minister Duraikannu

அமைச்சர் துரைக்கண்ணுவின் மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர், அமைச்சர்கள் இரங்கல்