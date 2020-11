தேசிய செய்திகள்

கட்சி போஸ்டர்களில் லாலு, ராப்ரி படங்களை தேஜஸ்வி ஏன் சேர்க்கவில்லை? பா.ஜ.க. கேள்வி + "||" + Why didn't Tejaswi include Lalu and Rabri pictures in party posters? BJP Question

கட்சி போஸ்டர்களில் லாலு, ராப்ரி படங்களை தேஜஸ்வி ஏன் சேர்க்கவில்லை? பா.ஜ.க. கேள்வி