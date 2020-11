மாநில செய்திகள்

அமைச்சர் துரைக்கண்ணு இல்லத்தில் அவரது உடலுக்கு உறவினர்கள் அஞ்சலி + "||" + Relatives pay homage to his body at the home of Minister Durakkannu

அமைச்சர் துரைக்கண்ணு இல்லத்தில் அவரது உடலுக்கு உறவினர்கள் அஞ்சலி