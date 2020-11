தேசிய செய்திகள்

கடந்த பிப்ரவரிக்கு பின் முதன்முறையாக அக்டோபரில் ஜி.எஸ்.டி. வருவாய் ரூ.1 லட்சம் கோடியை கடந்தது + "||" + For the first time since last February, the GST Revenue crossed Rs 1 lakh crore in October

கடந்த பிப்ரவரிக்கு பின் முதன்முறையாக அக்டோபரில் ஜி.எஸ்.டி. வருவாய் ரூ.1 லட்சம் கோடியை கடந்தது