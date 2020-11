தேசிய செய்திகள்

உ.பியில் இரண்டு இளவரசர்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலைதான் பீகாரிலும் ஏற்படும்: பிரதமர் மோடி கடும் தாக்கு + "||" + "What Happened To Double Yuvraj In UP Will Repeat In Bihar": PM Modi

உ.பியில் இரண்டு இளவரசர்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலைதான் பீகாரிலும் ஏற்படும்: பிரதமர் மோடி கடும் தாக்கு