உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுக்கு நிகராக ராணுவத்தை நவீனப்படுத்த சீனா திட்டம் + "||" + China draws plan to modernise PLA, bring it on par with US military by 2027

அமெரிக்காவுக்கு நிகராக ராணுவத்தை நவீனப்படுத்த சீனா திட்டம்