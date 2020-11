உலக செய்திகள்

தாய்லாந்தில் மன்னராட்சிக்கு ஆதரவாக திரண்ட நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் + "||" + Thai King addresses protesters in rare public comments, saying he 'loves them all the same'

தாய்லாந்தில் மன்னராட்சிக்கு ஆதரவாக திரண்ட நூற்றுக்கணக்கான மக்கள்