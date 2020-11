தேசிய செய்திகள்

வங்கிகள் நவம்பர் 5-ந் தேதிக்குள் கடன்தாரர்களுக்கு வட்டி சலுகை தொகையை வழங்குங்கள் - ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவு + "||" + Banks told to credit cashback to borrowers by 5 Nov, RBI to SC

வங்கிகள் நவம்பர் 5-ந் தேதிக்குள் கடன்தாரர்களுக்கு வட்டி சலுகை தொகையை வழங்குங்கள் - ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவு