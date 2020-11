கிரிக்கெட்

அவர்கள் என் கையெழுத்திட்ட ஜெர்ஸியை வாங்கியதற்கு இதுதான் காரணம்- தோனி + "||" + They Thought Im Retiring MS Dhoni On Being Asked For Signed CSK Jerseys

அவர்கள் என் கையெழுத்திட்ட ஜெர்ஸியை வாங்கியதற்கு இதுதான் காரணம்- தோனி