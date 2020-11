மாநில செய்திகள்

மருத்துவக் கலந்தாய்வு தேதி ஓரிரு நாள்களில் முடிவு செய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்படும் - சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + The date of the medical consultation will be decided and announced in a couple of days - Health Information

