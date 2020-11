மாநில செய்திகள்

7.5% உள் ஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்த ஆளுநர் மற்றும் தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை பாராட்டு + "||" + 7.5% in the case of internal allocation Take immediate action To the Governor and the Government of Tamil Nadu High Court Madurai Branch Praise

7.5% உள் ஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்த ஆளுநர் மற்றும் தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை பாராட்டு