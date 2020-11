மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை மேற்கொள்ளாததால் தான் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Corona impact has increased because the Tamil Nadu government has not taken precautionary measures - MK Stalin

