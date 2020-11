உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் இருந்து “வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ்” சீனா சென்ற 19 இந்தியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + On 30th October, 19 passengers on Air India’s Vande Bharat flight to Wuhan tested positive for COVID19 at Wuhan Airport, China.

