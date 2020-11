கிரிக்கெட்

பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டெல்லி அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி + "||" + Delhi Capitals beat Royal Challengers Bangalore by six wickets in Abu Dhabi

பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டெல்லி அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி