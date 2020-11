தேசிய செய்திகள்

நவம்பர் 7 முதல் 30ம் தேதி வரை பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கலாமா? - மத்திய அரசு பதிலளிக்க, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு + "||" + Green Court Notice To Centre To Ban Fire Crackers From November 7-30

நவம்பர் 7 முதல் 30ம் தேதி வரை பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கலாமா? - மத்திய அரசு பதிலளிக்க, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு