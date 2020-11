மாநில செய்திகள்

அமெரிக்க துணை அதிபர் தேர்தலில் கமலா ஹாரிஸ் வெற்றி பெற கிராம மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு

Villagers pay special homage to Kamala Harris' victory in the US Vice Presidential election

