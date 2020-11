மாநில செய்திகள்

நவ.16-ம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்படும் என்ற முதலமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் + "||" + MK Stalin condemns Chief Minister's announcement that schools and colleges will reopen on November 16

