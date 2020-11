மாநில செய்திகள்

பாசன வசதிக்காக ஆழியாறு அணையில் இருந்து வரும் 6-ந்தேதி முதல் தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Chief Minister Palanisamy has ordered to open water from Azhiyaru dam from the 6th

பாசன வசதிக்காக ஆழியாறு அணையில் இருந்து வரும் 6-ந்தேதி முதல் தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு