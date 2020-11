உலக செய்திகள்

துருக்கி நிலநடுக்கம்: 91 மணி நேரத்திற்கு பிறகு 4-வயது சிறுமி உயிருடன் மீட்பு ! + "||" + Miracle In 91st Hour" As 4-Year-Old Girl Pulled From Turkey Quake Rubble

துருக்கி நிலநடுக்கம்: 91 மணி நேரத்திற்கு பிறகு 4-வயது சிறுமி உயிருடன் மீட்பு !