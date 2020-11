மாநில செய்திகள்

சிவகாசி பட்டாசுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும்: ராஜஸ்தான் முதல்-மந்திரிக்கு, கே.எஸ்.அழகிரி கடிதம் + "||" + The ban on Sivakasi crackers should be lifted To the First-Minister of Rajasthan K.S. Alagiri letter

சிவகாசி பட்டாசுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும்: ராஜஸ்தான் முதல்-மந்திரிக்கு, கே.எஸ்.அழகிரி கடிதம்