கிரிக்கெட்

ஐதராபாத் அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி; ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது + "||" + Hyderabad win by 10 wickets; Advanced to the play-off

ஐதராபாத் அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி; ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது