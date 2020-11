கால்பந்து

மரடோனாவுக்கு மூளையில் ரத்தக்கட்டி : வெற்றிகரமான அறுவை சிகிச்சை டாக்டர்கள் தகவல் + "||" + Diego Maradona successfully underwent surgery for a blood clot on the brain, says his doctor

மரடோனாவுக்கு மூளையில் ரத்தக்கட்டி : வெற்றிகரமான அறுவை சிகிச்சை டாக்டர்கள் தகவல்