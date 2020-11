மாநில செய்திகள்

வேல் யாத்திரை நடத்த அனுமதி கேட்கும் பாஜக, தமிழைத் தேசிய மொழியாக்க கோரிக்கை வைக்குமா? - கனிமொழி எம்.பி கேள்வி + "||" + Will the BJP, which is seeking permission to conduct the Vail Yatra, demand the national translation of Tamil? - Kanimozhi MP Question

