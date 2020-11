மாநில செய்திகள்

வயநாடு அருகே மாவோயிஸ்டு சுட்டுக்கொலை: தமிழக-கேரள எல்லையில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனை + "||" + Maoists shot dead near Wayanad On the Tamil Nadu-Kerala border Police intensive vehicle testing

வயநாடு அருகே மாவோயிஸ்டு சுட்டுக்கொலை: தமிழக-கேரள எல்லையில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனை