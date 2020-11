தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் தியேட்டர்களை திறக்க மாநில அரசு அனுமதி + "||" + Maharashtra govt allows cinema halls to open with 50% occupancy from Nov 5

மராட்டியத்தில் தியேட்டர்களை திறக்க மாநில அரசு அனுமதி