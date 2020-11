தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் 150 ஆசிரியர்களுக்கும்,10 மாணவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Corona infection confirmed for 150 teachers and 10 students in Andhra Pradesh

ஆந்திராவில் 150 ஆசிரியர்களுக்கும்,10 மாணவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி