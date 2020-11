தேசிய செய்திகள்

பிரான்சில் இருந்து 3 ரபேல் போர் விமானங்கள் இந்தியா வந்தடைந்தது + "||" + The second batch of #Rafale aircraft arrived in India at 8:14 pm today after flying non-stop from France: Indian Air Force

