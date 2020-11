தேசிய செய்திகள்

மோசமான காற்றின் தரம்: பட்டாசுகள் வெடிக்க தடை விதிக்கலாமா? - 18 மாநிலங்கள் பதில் அளிக்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு + "||" + Poor air quality: NGT notice to 18 States on ban on sale/use of crackers

மோசமான காற்றின் தரம்: பட்டாசுகள் வெடிக்க தடை விதிக்கலாமா? - 18 மாநிலங்கள் பதில் அளிக்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு