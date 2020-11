மாநில செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கமலாஹாரிஸ் எங்களை சந்திப்பார் - மன்னார்குடி மக்கள் நம்பிக்கை + "||" + We believe that after winning USElections2020, she'll come & meet us says a local.

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கமலாஹாரிஸ் எங்களை சந்திப்பார் - மன்னார்குடி மக்கள் நம்பிக்கை