உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் யார் இன்று தெரியும்... நெருக்கத்தில் ஜோ பிடன், அதிக வித்தியாசத்தில் டிரம்ப் முழுவிவரம் + "||" + Who is winning US elections today? Biden may win Nevada; Trump ahead in Pennsylvania; state-wise results here

அமெரிக்க அதிபர் யார் இன்று தெரியும்... நெருக்கத்தில் ஜோ பிடன், அதிக வித்தியாசத்தில் டிரம்ப் முழுவிவரம்