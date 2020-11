தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பலத்த மழை எதிரொலி: தமிழகத்திற்கு 160 டி.எம்.சி. காவிரி நீர் திறப்பு + "||" + Echo of heavy rains in Karnataka 160 TMC to Tamil Nadu Cauvery water opening

