மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து 9ஆம் தேதி நடைபெறும் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கவேண்டும் + "||" + Regarding the opening of schools Will be held on the 9th Comment Request Meeting Adhere social gap

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து 9ஆம் தேதி நடைபெறும் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கவேண்டும்