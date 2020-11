மாநில செய்திகள்

"டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு 10 சதவீதம் போனஸ் வழங்கப்படும்" - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Tasmac employees will be given a 10 percent bonus Government of Tamil Nadu Notice

"டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு 10 சதவீதம் போனஸ் வழங்கப்படும்" - தமிழக அரசு அறிவிப்பு