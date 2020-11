கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். முதலாவது தகுதி சுற்று: டெல்லிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் மும்பை அணி 200 ரன்கள் குவிப்பு + "||" + IPL First qualifying round Mumbai scored 200 runs in the match against Delhi

ஐ.பி.எல். முதலாவது தகுதி சுற்று: டெல்லிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் மும்பை அணி 200 ரன்கள் குவிப்பு