மாநில செய்திகள்

மக்கள் நலன் ஒன்றையே இலக்காக கொண்டு அதிமுக அரசு செயல்படும் - துணை முதலமைச்சர் ஒ.பன்னீர் செல்வம் + "||" + AIADMK government will work for the welfare of the people - Deputy Chief Minister O. Panneer Selvam

மக்கள் நலன் ஒன்றையே இலக்காக கொண்டு அதிமுக அரசு செயல்படும் - துணை முதலமைச்சர் ஒ.பன்னீர் செல்வம்