கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். 2020 கிரிக்கெட்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியது மும்பை அணி + "||" + IPL 2020 Cricket: Mumbai won by 57 runs and advanced to the final

ஐ.பி.எல். 2020 கிரிக்கெட்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியது மும்பை அணி