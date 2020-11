தேசிய செய்திகள்

’வாட்ஸ் அப் பே’ சேவைக்கு இந்தியாவில் அனுமதி- கூகுள் பே, பேடிஎம்-க்கு கடும் போட்டி + "||" + Facebook CEO says he is 'excited' that WhatsApp has received nod for India launch

’வாட்ஸ் அப் பே’ சேவைக்கு இந்தியாவில் அனுமதி- கூகுள் பே, பேடிஎம்-க்கு கடும் போட்டி