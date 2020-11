தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் நாளை முதல் நவம்பர் 30 வரை அனைத்து வகையான பட்டாசுகளுக்கும் தடை விதிப்பு + "||" + Delhi government has banned all types of crackers from November 7 to November 30: Delhi Health Minister Satyendra Jain

