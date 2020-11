தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் 3 கட்டங்களாக நடைபெறும் - கேரள மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Local elections in Kerala will be held in 3 phases Kerala State Election Commission

