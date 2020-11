கிரிக்கெட்

வீட்டில் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; தனிமைப்படுத்தி கொண்டார் கவுதம் காம்பீர் + "||" + Corona infection per person at home; Gautam Gambhir was isolated

வீட்டில் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; தனிமைப்படுத்தி கொண்டார் கவுதம் காம்பீர்