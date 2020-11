மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் தலைமை நீதிபதி உடல்நிலை சீராக உள்ளது - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Suffering from corona and receiving treatment The Chief Justice's body is in good condition Minister Vijayabaskar

