தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலை அச்சம்; ஒடிசாவில் வரும் டிசம்பர் 31ந்தேதி வரை அனைத்து பள்ளிகளையும் மூட உத்தரவு + "||" + Corona 2nd wave fear; Order to close all schools in Odisha till December 31

கொரோனா 2-வது அலை அச்சம்; ஒடிசாவில் வரும் டிசம்பர் 31ந்தேதி வரை அனைத்து பள்ளிகளையும் மூட உத்தரவு