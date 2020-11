மாநில செய்திகள்

நீர் மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலமாக தமிழகம் தேர்வு + "||" + Tamil Nadu selected as the best state in water management

நீர் மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலமாக தமிழகம் தேர்வு