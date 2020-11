மாநில செய்திகள்

மாணவர்களை பரிசோதிக்க மருத்துவர்கள் தயாராக இருக்க குடும்ப நலத்துறை இயக்குநர் உத்தரவு + "||" + The Director of Family Welfare instructed the doctors to be ready to examine the students

