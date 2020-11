மாநில செய்திகள்

வேல் யாத்திரை திட்டமிட்டபடி நடக்கும் - தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன் + "||" + Vel Yaatra will go as planned - Tamil Nadu BJP leader L. Murugan

வேல் யாத்திரை திட்டமிட்டபடி நடக்கும் - தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன்