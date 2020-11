கமல்ஹாசன் பிறந்த நாளில் புதுப்படம் ஒன்றின் 2 நிமிட டீசர் வெளியீடு

சென்னை,

நடிகர் கமல்ஹாசன் இன்று தனது 66வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு அவரது ரசிர்களுக்கு புதிய பட அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளார். கடந்த 1986ம் ஆண்டு கமல்ஹாசன் நடிப்பில் விக்ரம் என்ற பெயரில் ராக்கெட்டை அடிப்படையாக கொண்டு படமொன்று வெளியானது.

இந்த நிலையில், கைதி, மாஸ்டர் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், அனிருத் இசையமைப்பில் விக்ரம் என்ற திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்கிறார் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இது கமல்ஹாசனின் 232-வது திரைப்படம் ஆகும். இதனை முன்னிட்டு திரைப்படத்தின் 2 நிமிட டீசரை கமல்ஹாசன் இன்று வெளியிட்டார்.

அதில், கையில் காப்புடன் தோன்றும் கமல்ஹாசன், பெரிய விருந்து ஒன்றை தயார் செய்கிறார். ஒருபுறம் துப்பாக்கிகள், வாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை தயார் செய்து அவற்றை மறைத்து வைக்கிறார். மறுபுறம் விருந்துக்கு வரும் நபர்களுக்கு தேவையான உணவை பரிமாறுகிறார்.

விருந்துக்கு வந்திருப்பவர்கள் முகமூடி போட்டு தங்களது முகங்களை மறைத்துள்ளனர். இதன்பின்னர், பெரிய மீசையுடன் தோன்றும் கமல்ஹாசன், ரசிகர்களை நோக்கி ஆரம்பிக்கலாங்களா? என கேள்வி எழுப்புகிறார்.

இதனை தொடர்ந்து முன்னொரு காலத்தில், விக்ரம் என்ற பெயரில் பேய் ஒன்று இருந்தது என்ற வாசகம் திரையில் தோன்றுகிறது. அதன்பின் உணவு மேசையின் கீழ் சொருகி வைக்கப்பட்ட இரு கோடாரிகளை அதிரடியாக எடுத்து, தன் முன்னே இருப்பவர்கள் முன் அவர் வீசுகிறார். இத்துடன் டீசர் முடிவடைகிறது.

Happy to launch the title teaser of my film today; directed by Mr @Dir_Lokesh Enjoy!#ஆரம்பிக்கலாங்களா#என்வீரமேவாகையேசூடும்#vikram@RKFI@anirudhofficialhttps://t.co/TXKNKLho5n